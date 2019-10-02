В России нашли «Бэтмобиль» за 55 миллионов рублей

Копию «Бэтмобиля», снятого в фильме «Бэтмен против Супермена», продают в России за 55 миллионов рублей. Объявление о продаже разместили на сайте «Авто.ру».

Машина была построена в США в 2018 году для участия в выставках и фестивалях. Изначально она представляла собой ходовой макет и могла передвигаться лишь на одной передаче. В Россию «Бэтмобиль» привезло бюро FastBoomPro, которое его и доработало.

Фото: Авто.ру 1 /4

Автомобиль получил пятилитровый двигатель V8 мощностью 502 лошадиные силы, пневмоподвеску, которая позволяет менять дорожный просвет, бронированные стекла, электропривод дверей и быстросъемный руль. Также на него установили камеру ночного видения, тепловизор с 255-кратным зумом, лазерный прицел и копию пушки на переднем бампере, имитирующую стрельбу.

Размеры машины составляют шесть метров в длину и четыре — в ширину. Вес «Бэтмобиля» — полторы тонны. Пробег — 120 километров. Всего в мире насчитывается четыре подобных «Бэтмобиля». Помимо российского экземпляра, две машины находятся в ОАЭ, а еще одна — в США.

В августе 2016 года американская фирма по продаже раритетных автомобилей LBI Limited выставила на продажу один из «Бэтмобилей», созданных в середине 1960-х для телесериала «Бэтмен». Машина находилась в коллекции дизайнера Джорджа Барриса, разработавшего «Бэтмобиль» на основе концепт-кара Lincoln Futura.

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