В Британии открылись «вакансии мечты» для любителей путешествий

Туристические компании The Ski Week и The Yacht Week предлагают «вакансии мечты» для любителей путешествовать. Об этом сообщает Travel & Leisure.

Команда, которая стоит за родственными компаниями, организующими яхтенные и горнолыжные туры, ищет двух человек, которые ездили бы в недельные туры, чтобы снимать в них фото и видео для социальных сетей.

Соискателям обещают зарплату в 1,8 тысячи фунтов (около 144 тысяч рублей), а также компенсацию затрат на перелеты и проживание. За время работы сотрудники посетят: Канаду, США, Австрию, Хорватию, Грецию, Черногорию и Британские Виргинские острова.

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Соискатели должны быть старше 21 года и иметь действующий заграничный паспорт. По словам директора по маркетингу и технологиям The Yacht Week и The Ski Week

Уилла Уикса, они не обязательно должны быть опытными профессионалами. Главное — творческий взгляд и умение учиться. «Большие личности и страстные рассказчики — вот, кого мы ищем на должности официальных создателей контента», — цитирует Уикса издание.

Свои заявки соискатели могут отправлять до 1 ноября включительно.

В мае 2019 года компания Virgin Holidays объявила об открытии «вакансии мечты» — работы барменом в одном из самых популярных в Instagram баров. Недельный контракт не предполагал зарплаты, но работнику обещали компенсировать перелет и проживание.

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