В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отметил глава компании Андрей Каймачников, организация ищет сотрудника старше 18 лет, готового к частным перелетам, отлично владеющего русским языком, умеющего снимать качественные видео и делать интересные фотографии.

«Если путешественник захочет работать на международных направлениях, ему потребуется английский язык не ниже уровня Intermediate. Победителю отбора мы готовы предложить официальное оформление в штат, зарплату 100 тысяч рублей и оплату всех необходимых расходов на осуществление путешествия», — добавил директор.

Отмечается, что будущий сотрудник компании должен будет составлять авторские маршруты по одному из пяти направлений — Россия, Европа, Африка, Америка, Азия. Помимо зарплаты ему полагаются командировочные (десять тысяч в сутки), а также оплата проживания, билетов, страховки, трансферов и связи в поездках.

Материалы по теме «Вы можете почувствовать себя опустошенными» История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год

«Выбранный кандидат получит официальное оформление по ТК РФ на 1 год с возможностью продления договора в случае успешной работы, а также возможность осуществить мечту многих людей — зарабатывать на собственных путешествиях», — уточняется в объявлении.

Прочитать подробное описание вакансии и подать заявку, ответив на 20 вопросов, можно на официальном сайте Biletik.aero. Заявки принимаются до 15 июня 2019 года.

В марте австралийский миллионер открыл вакансию личного помощника и путешественника, который будет ездить с ним по миру и и получать 52 тысячи долларов в год. «Путешествия, совмещенные с работой, сделали мою жизнь идеальной. И я хочу дать кому-то возможность тоже жить идеальной жизнью», — поделился австралиец.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!