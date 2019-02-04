Появилась вакансия круизного путешественника с зарплатой 2600 долларов в неделю

Круизная компания Royal Caribbean опубликовала вакансию путешественника, который в течение трех недель должен будет исследовать побережья различных стран на круизном лайнере. Об этом сообщает Evening Standard.

Успешно прошедший отборочный тур кандидат отправится в плавание на три недели и станет учеником путешественника Руиса Фрэнсиса, который получил аналогичную должность в 2016 году.

В обязанности «исследователя берегов», как назвали должность в Royal Caribbean, войдет публикация фотографий, видео и stories из поездки в личном Instagram-аккаунте.

«Нам нужен зависимый от адреналина любитель приключений, который обладает уникальной способностью запечатлеть момент и рассказать историю своей поездки в простой публикации в социальных сетях», — говорится в объявлении.

За выполнение требований компания Royal Caribbean обещает платить сотруднику 2,6 тысячи долларов в неделю, то есть примерно 170 тысяч рублей.

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Чтобы подать заявку, необходимо поделиться в Instagram историей своего лучшего путешествия (это может быть фотография или видео), отметить аккаунт Royal Caribbean и поставить хештег #ShoreExplorer. Заявки принимаются с 4 февраля по 1 марта включительно.

Ранее в феврале онлайн-магазин люксовых вещей HushHush разместил вакансию путешественника, в обязанности которого входит тестирование роскошных яхт, автомобилей и путешествия на частные острова. Согласно объявлению, зарплата успешно справившегося кандидата составит 98 тысяч долларов в год, то есть 8177 долларов в месяц.

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