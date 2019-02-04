Путешествия
 
Последние новости
В Японии признали Курилы идеальным местом для ракет США
В Европарламенте снова заговорили о разрыве с Россией
Москвичи заскользят 
На Украине раскрыли «разваливающий страну миф»
Новорожденный поросенок удивил хозяйку двумя головами и тремя глазами
Разоблачение самых популярных заблуждений посеяло раздор в сети
Олимпийский чемпион объяснил молчание Логинова о допинговом прошлом
Выявлено смертоносное последствие завоевания Америки
Россиян освободят от «поверочного рабства»
Новости партнеров

Появилась вакансия круизного путешественника с зарплатой 2600 долларов в неделю

Перейти в «Мою Ленту»

Круизная компания Royal Caribbean опубликовала вакансию путешественника, который в течение трех недель должен будет исследовать побережья различных стран на круизном лайнере. Об этом сообщает Evening Standard.

Успешно прошедший отборочный тур кандидат отправится в плавание на три недели и станет учеником путешественника Руиса Фрэнсиса, который получил аналогичную должность в 2016 году.

В обязанности «исследователя берегов», как назвали должность в Royal Caribbean, войдет публикация фотографий, видео и stories из поездки в личном Instagram-аккаунте.

«Нам нужен зависимый от адреналина любитель приключений, который обладает уникальной способностью запечатлеть момент и рассказать историю своей поездки в простой публикации в социальных сетях», — говорится в объявлении.

За выполнение требований компания Royal Caribbean обещает платить сотруднику 2,6 тысячи долларов в неделю, то есть примерно 170 тысяч рублей.

Чтобы подать заявку, необходимо поделиться в Instagram историей своего лучшего путешествия (это может быть фотография или видео), отметить аккаунт Royal Caribbean и поставить хештег #ShoreExplorer. Заявки принимаются с 4 февраля по 1 марта включительно.

Ранее в феврале онлайн-магазин люксовых вещей HushHush разместил вакансию путешественника, в обязанности которого входит тестирование роскошных яхт, автомобилей и путешествия на частные острова. Согласно объявлению, зарплата успешно справившегося кандидата составит 98 тысяч долларов в год, то есть 8177 долларов в месяц.

***

Обратная связь с отделом «Путешествия»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
This cruise ship company will pay you to Instagram your way around the world this summer
Открылась вакансия путешественника с зарплатой сто тысяч долларов в год
Открылась вакансия путешественника с зарплатой в семь тысяч евро в месяц
Путешествия
Путешествия00:03 2 февраля

«Похмелья здесь не бывает»

Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба
10:0319 января

Власти Бали решили нажиться на туристах

21:14 4 февраля

Названы самые студеные места на планете

17:18 4 февраля

Массовые лавины в Альпах унесли жизни десяти человек

Путешествия00:0517 января

«Здесь дорого все и крайне тяжко»

Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
17:10 3 января

В Израиле запретили ходить к проституткам

16:16 4 февраля

Российские туристы поиздевались над младенцем на глазах у толпы и поплатились

06:26 4 февраля

Самолет не мог приземлиться в Красноярске из-за морозов и будет ждать тепла

Путешествия00:0722 января

«Будто спускаешься в преисподнюю»

Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
09:47 4 февраля

В московском аэропорту самолет укатился без пилота

19:4229 января

Стюардесса умерла во время длительного перелета

14:31 1 февраля

Российский хостел стал одним из лучших в мире

Россия
«Чиновника нужно облить грязью и матом?»
Сенатор решил сажать россиян за брань и хамство в сети. Доберутся даже до закрытых чатов
«Закидывают в машины как овец»
Кавказцы объявили войну традиции похищать невест. Остановит ли это дерзких женихов?
«У людей где-то глубоко сидит страх»
Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
Как изменится жизнь россиян с февраля
Лекарства для неизлечимо больных, новый штраф за скорость и устойчивый интернет
Сгоревший «звездный дом» в Москве сняли на видео изнутри
Божена Рынска осудила сгоревших москвичей и назвала их квартиру «сраной конурой»
Кубанский чиновник выдал сиротам квартиры в бараке для заключенных
Все материалы
Мир
«Мы признаем, что вымираем»
Их выгнали из России сто лет назад. Они пережили все тяготы, но остались русскими
Британская делегация посетит Крым впервые с 2014 года
В Японии признали Курилы идеальным местом для ракет США
На Гавайях собрались запретить продажу сигарет жителям моложе 100 лет
«Они свободны, сильны и независимы»
 
Наследие команданте Чавеса
Он вел Венесуэлу к торжеству социализма, а привел к нищете и революции
Турция договорилась с Россией о договоре с США
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоВерный союзник
Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США
На Украине раскрыли «разваливающий страну миф»
Порошенко отказался пускать на выборы наблюдателей из России
В Эстонии призвали запретить «Тотальный диктант»
Украина определилась с позицией по Венесуэле
Массовую миграцию украинцев списали на принуждение любить страну и язык
Белоруссия назвала проблемы в отношениях с Россией
Все материалы
Экономика
Кайфовый товар
Они зарабатывают миллионы, даря эмоции и побеждая скуку
Россиян освободят от «поверочного рабства»
Россиянам решили сократить подачу газа в 40-градусный мороз
Росстат объяснил рекордный рост экономики
На Крым потратят еще сотни миллиардов рублей
Раскрыты подробности конфликта Чечни и «Яндекс.Такси»
Российский бензин оказался одним из самых дешевых в Европе
Все материалы
Силовые структуры
Рауль Арашуков«Везде у него были свои люди»
Газовый король Кавказа крал миллиарды и устранял неугодных. Его земляки знали, но молчали
Сенатор Арашуков начал есть тюремную еду
Пожизненно осужденный рассказал о последних расстрелах в России
Анастасия Вашукевич«Вы не знаете, что такое злая белорусская баба»
Настя Рыбка и Алекс Лесли — о выживании за решеткой, сексе в суде и коварстве врагов
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Названа причина засекреченности дела о гибели туристов на перевале Дятлова
Россиянин с ножом взял в заложники бригаду медиков
Все материалы
Наука и техника
Крестьяне записываются в колхоз. 1930 год«Превратить крестьянина в колхозного раба»
Зачем Сталин украл идеи Троцкого и разграбил русскую деревню
Выявлено смертоносное последствие завоевания Америки
Назван новый способ победить рак
«Искандерам» дадут новые ракеты
Россия из-за США возродит советскую ракету «Пионер»
Млечный Путь оказался другой формы
Названа причина эпидемии рака
Все материалы
Спорт
«Он добился всего. Выше уже некуда»
Звезда главного спорта Америки снова круче всех. Ему 41 год, и он продолжает побеждать
Олимпийский чемпион объяснил молчание Логинова о допинговом прошлом
Опортугалились
«Динамо» опозорилось, выбросив миллионы на звезд. И навсегда изменило российский футбол
Российские биатлонисты приехали на соревнования без винтовок
Моуринью дал старт матчу КХЛ и упал
Татьяна Тарасова попала в больницу
Фигуристка ушла от нынешнего тренера Медведевой к бывшему и преуспела
Все материалы
Культура
«До сих пор не верю, что сделал карьеру»
Уиллем Дефо о гениальности, сумасшествии и «Ван Гоге»
Российские художники посвятили Децлу граффити
Федор Добронравов прокомментировал новости о своей госпитализации
Вдова Децла рассказала о выходе его посмертного клипа
Умер композитор «Войны и мира» и «Они сражались за Родину»
Oxxxymiron выложил переписку с Децлом
Писательница Мария Степанова вспомнила семейные легенды и получила премию «НОС»
Все материалы
Интернет и СМИ
Теряют хватку
Почему самая дорогая реклама в мире пугает и разочаровывает
Разоблачение самых популярных заблуждений посеяло раздор в сети
Серийный убийца с жутким взглядом привел телеведущего в ужас
Михалков назвал участниц Comedy Woman овцами за шутку о замученном генерале
Ведущая «Орла и Решки» получит свое шоу на Первом канале
Раскрыт предполагаемый создатель Azino777
Хакеры «взломали» любимый порносайт россиян и обогатились
Все материалы
Ценности
Опиум для богачей
Как знаменитый модельер заставил весь мир полюбить Китай
Модель снялась с нищими и разъярила публику
«Я никогда не видела такой ужасной публики»
Шампанское, икра и соболя. Как отдыхают в Давосе банкиры и миллиардеры
Кошерная роскошь
Миллиарды шекелей, продажа органов и коррупция. Скандальная жизнь раввинов США и Израиля
Раскрыта стоимость самой дорогой в мире яхты
Почтальон ошибся и принес набитый золотом пакет вместо купальника
Королева Великобритании поддалась модным трендам
Все материалы
Путешествия
«Похмелья здесь не бывает»
Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Загнивающий мир
Он заснял самые необычные кладбища заброшенной техники России и мира
Появилась вакансия круизного путешественника с зарплатой 2600 долларов в неделю
Названы самые студеные места на планете
Массовые лавины в Альпах унесли жизни десяти человек
Российские туристы поиздевались над младенцем на глазах у толпы и поплатились
Все материалы
Из жизни
Роковое порно
Он влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Женщина лишилась купленных в интернете детей и захотела воссоединиться с ними
Новорожденный поросенок удивил хозяйку двумя головами и тремя глазами
Проглоченная зубочистка вызвала заражение крови и кровотечение у спортсмена
Индиец подаст в суд на мать и отца за свое рождение
Среди чужих
Эти люди живут вдали от родины. В их домах — теснота, шум и хлам
Все материалы
День на миллионы
Лучшая автомобильная реклама с главного футбольного матча США
Бегство французов из России
Французские автомобили, которых нам не хватает в России
Точка доступа
Насколько крутым оказался премиальный «кореец» — итоги длительного теста Genesis G70
У вас что-то горит!
Как заработать на редком Porsche, а потом потерять его в горящей фуре русских дальнобойщиков
Простоявшую 35 лет на подземной парковке Alfa Romeo продали за 600 тысяч евро
В России придумали «Весту» с ночным видением и проекционным дисплеем
Названы самые угоняемые автомобили России
Все материалы
Дом
«Это просто тихий ужас»
Что россияне на самом деле думают о своих новых квартирах
Россиянка осталась без жилья после общения с колдунами
Россиянка поскользнулась во дворе и отсудила у коммунальщиков сотни тысяч рублей
Пока русских нет
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
«Это была такая подстава, что слов нет»
Приезжая сняла квартиру у интеллигентных москвичей. Она потеряла деньги и веру в людей
За жилье на «Золотой миле» Москвы попросили 10 тысяч долларов в месяц
В Москве нашли «сатанинский пентхаус» за миллиард рублей
Все материалы