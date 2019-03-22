Миллионер открыл вакансию путешественника с зарплатой 52 тысячи долларов в год

Австралийский миллионер открыл вакансию личного помощника и путешественника, который будет ездить с ним по миру и помогать ему вести бизнес. Об этом сообщает Daily Mail.

Как заявил 26-летний предприниматель Мэтью Лепре, он ищет сотрудника для «самой крутой работы в мире» с зарплатой 52 тысячи долларов в год (около 4,3 тысячи долларов в месяц).

«Путешествия, совмещенные с работой, сделали мою жизнь идеальной. И я хочу дать кому-то возможность тоже жить идеальной жизнью», — поделился австралиец.

Он уточнил, что кандидат должен не только любить путешествовать, но и разбираться в компьютерах, уметь пользоваться социальными сетями, быть организованным и амбициозным. Лепре также добавил, что ищет сотрудника, способного выйти за пределы своей зоны комфорта.

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Бизнесмен отметил, что тем, кто заинтересован в вакансии, стоит подписаться на его YouTube-канал и следить за его жизнью.

«Кандидаты должны хорошо разбираться в том, чем я занимаюсь. С этой недели я начну выкладывать еженедельные влоги и погружать людей в события моей жизни, чтобы они могли понять, действительно ли им подходит эта работа», — заключил Лепре.

В декабре 2018 года семья британцев объявила о найме профессионального фотографа и путешественника, который будет ездить с ними по разным странам, чтобы снимать события их жизни. За эту работу они предложили зарплату 80 тысяч фунтов стерлингов в год (около семи тысяч евро в месяц).

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