Иностранные туристы полюбили Крым

Поток иностранных туристов, не считая граждан Украины, в Крым в 2019 году вырос на пять процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета парламента Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Так, рост числа туристов из Индии и Австралии составил 33 процента (655 и 156 человек соответственно), из Франции — 24 процента (511 человек), а из Италии — 17 процентов (470 человек).

Черняк также отметил рост турпотока из Китая (14 процентов и 3352 человека), США (13 процентов и 718 человек) и Германии (7 процентов и 2643 человека). Однако наибольшим спросом Крым по-прежнему пользуется у украинцев.

Всего в этом году в регионе побывали туристы из 159 стран мира, в то время как в 2018 году — из 144 стран.

Ранее в сентябре стало известно, что самыми довольными из отпуска вернулись россияне, которые побывали в Крыму. 97 процентов россиян, отдохнувших в регионе, остались удовлетворены своим отпуском.

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