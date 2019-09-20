Крым обогнал Турцию по популярности у россиян

Отечественные курорты оказались популярнее зарубежных среди российских туристов. Об этом сообщается в пресс-релизе туристического портала «ТурСтат», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным сервиса, летом 2019 года лидером по посещаемости стал Краснодарский край. С июня по август туда отправились 10,5 миллиона туристов из России. Самыми популярными курортами края оказались Сочи, Анапа, Геленджик и Ейск.

Вторую позицию занял Крым, который посетило около пяти миллионов россиян (на 11 процентов больше, чем в 2018 году), а третью — Турция (4,4 миллиона путешественников).

Кроме того, в топ-5 вошли Абхазия (850 тысяч туристов) и Италия (600 тысяч).

Ранее в сентябре Турция возглавила список самых популярных среди российских туристов стран. Согласно полученным специалистами данным, в первом полугодии 2019 года Турцию посетили 2,649 миллиона россиян, что на 16,1 процента больше, чем за аналогичный период 2018-го. Вторым по популярности направлением оказалась Финляндия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!