Десятилетний ребенок угнал школьный автобус

В американском городе Дженнингс, штат Луизиана, десятилетний мальчик угнал школьный автобус и попался. Об этом сообщает сайт телеканала KPLC.

В воскресенье, 29 сентября, ребенок приехал на велосипеде на стоянку автобусов и заметил, что один из них открыт, а водитель забыл в нем ключи. Мальчик забрался внутрь, завел мотор и отправился кататься.

Жители города обратили внимание на необычно юного водителя школьного автобуса. Они подошли к мальчику и отвлекали его разговорами до прибытия полиции.

Полицейские прибыли на место, забрали ребенка в полицию, а сам автобус отогнали обратно к школе. Отмечается, что юный водитель проехал через весь город.

Родителей мальчика могут привлечь к ответственности после произошедшего за ненадлежащее воспитание ребенка.

Руководство школы установило, что кто-то из сотрудников оставил в автобусе ключи. Школьные автобусы используются несколько раз в день разными людьми, но «это не оправдание», заявили в учебном заведении.

Начальство провело беседу со всеми водителями автобусов и к концу недели планирует внедрить новые правила безопасности для всего района, чтобы удостовериться, что подобное не повторится.

Ранее сообщалось, что в американском штате Луизиана 15-летний подросток угнал грузовик, слил бензин из бака и сжег баптистскую миссионерскую церковь святого Павла. Очевидцы сообщили в полицию о пожаре и рассказали, что незадолго до возгорания видели отъезжающий от церкви грузовик, за рулем которого сидел молодой человек.

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