В правительстве Подмосковья произошли кадровые перестановки

Новые кадровые назначения в правительстве Подмосковья утверждены на внеочередном заседании Московской областной Думы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева в четверг, 3 октября.

Губернатор внес на согласование регионального парламента кандидатуры Игоря Трескова на должность вице-губернатора, Евгения Хромушина — на должность заместителя председателя правительства и Романа Каратаева —на должность руководителя Главного управления региональной безопасности.

Депутаты единогласно одобрили все кандидатуры.

Так, Игорь Тресков будет курировать направления, касающиеся ремонта, содержания и строительства дорог. Евгений Хромушин, ранее возглавлявший министерство ЖКХ Московской области, займется вопросами тепло- и электроэнергетики, ЖКХ, обращения с отходами. Роман Каратаев продолжит заниматься вопросами региональной безопасности, а также взаимодействием с МЧС.

