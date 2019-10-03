Главой Кабардино-Балкарии стал сын первого президента республики

Избранный глава Кабардино-Балкарии (КБР) 46-летний Казбек Коков вступил в должность, принеся присягу в четверг, 3 октября. Об этом сообщает ТАСС.
Он поклялся уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать и защищать Конституцию, обеспечивать сохранение государственности республик.
Ранее в четверг парламент КБР единогласно избрал Кокова главой республикой. Его кандидатура была предложена президентом.
Коков исполнял обязанности руководителя региона с сентября 2018 года. Его предшественником был Юрий Коков. До этого 46-летний сын первого президента КБР Валерия Кокова занимал должность советника регионального блока управления президента России по внутренней политике, курировал Северо-Кавказский регион.
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