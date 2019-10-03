Пытавшиеся взорвать хлебзавод россияне попались ФСБ

Следственный отдел областного управления ФСБ России по Самарской области возбудил уголовное дело о покушении на террористический акт в отношении двух молодых людей, пытавшихся взорвать завод. Об этом в четверг, 3 октября, источник в правоохранительных органах области сообщил 63.RU.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей 1999-го и 2000-го годов рождения 26 августа. Около 6:00 по местному времени они подошли к забору хлебозавода № 5, расположенного в границах улиц Физкультурной и Победы. При себе у них были бутылки с коктейлем Молотова, канистра с бензином, а также листовки с надписью «Азбука домашнего терроризма».

23 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали троих участников боевой группировки националистов, у которых изъяты взрывчатые вещества, «коктейли Молотова», книги с формулами взрывчатых веществ, патроны, военная экипировка, ножи, фашистская атрибутика, противогазы и пневматическое оружие.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

.