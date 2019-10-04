Ребенок проткнул себе мозг китайской палочкой и выжил

Маленькая девочка из китайского города Ухань, провинция Хубэй, упала на палочку для еды и проткнула себе мозг. Как сообщает сайт Asia One, ребенок выжил.

Инцидент произошел 24 сентября. Родители кормили обедом дочь, которой недавно исполнился год и пять месяцев. Ребенок недавно научился ходить и не мог сидеть спокойно — во время приема пищи дочь кружила вокруг матери и отца.

Неожиданно девочка упала лицом вперед, и палочка для еды, которую она держала в руках, воткнулась ей в рот. Ребенок завопил от боли.

Девочку отвезли в больницу, где врачи провели ей компьютерную томографию. Ребенку назначили экстренную операцию. Оказалось, что палочка вошла в мозжечок на два сантиметра и пробила яремную вену. Более того, на палочке оставались рисовые зерна.

Врачи отметили, что пациентке очень повезло, так как палочка не задела ствол мозга. Если бы это произошло, вероятность смерти возросла бы в разы.

В настоящий момент китаянка проходит лечение в отделении интенсивной терапии, у нее до сих пор сохраняется риск заражения внутричерепной инфекцией.

Врачи предупреждают родителей о необходимости внимательно следить за детьми во время приема пищи и не позволять им ходить во время еды. Ежегодно в больнице сталкиваются с десятком подобных случаев.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Бунди, штат Раджастан, врачи извлекли из органов пищеварения местного жителя более сотни гвоздей. Младший брат мужчины рассказал, что в последние два с половиной года тот принимал лекарства от психических заболеваний.

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