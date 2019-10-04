Спасатели вытащили из воды уплывшего за шесть километров от берега редкого оленя

Спасатели извлекли из воды оленя, который отчаянно пытался плыть в шести километрах от берега в заливе Кханом в Нахон Си Таммарат, Таиланд. Об этом сообщает издание Asia One.

Рыбак заметил, что крупная самка оленя замбар оказалась в воде в пяти-шести километрах от берега. Он вызвал спасателей, те прибыли на водных мотоциклах и вытащили оленя на сушу. После спасения животное убежало в лес.

Ситтифонг Чумчан (Sittiphong Chumchan), один из спасателей, записал произошедшее на видео и призвал власти уделять больше внимания влиянию, которое оказывает строительство будущей дороги на поведение оленей.

Чумчан сообщил, что за последние три или четыре месяца несколько диких оленей были найдены дезориентированными в заливе, погибли, упав со скал, или были сбиты машинами на недавно построенной дороге, соединяющей районы Сичон и Кханом.

Дорога проходит через национальный парк Хат Кханом и была построена без предварительного исследования влияния на окружающую среду. С момента появления дороги оленей стали замечать за пределами леса.

Олень замбар с 2008 года считается уязвимым видом.

Ранее сообщалось, что в пригороде американского города Сакраменто, штат Калифорния, мужчина спас тонущего олененка. Мужчина подплыл к едва державшемуся на плаву животному, схватил его и отбуксировал до лодки, где остальные члены его семьи укутали животное в полотенце и отогрели.

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