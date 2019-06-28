В пригороде американского города Сакраменто, штат Калифорния, мужчина спас тонущего олененка. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось информационное агентство UPI.

На кадрах, снятых Кэтрин Урик (Katherine Uhrik), видно, как ее зять плывет, чтобы вытащить животное, которое едва держится на плаву. Он хватает олененка и доплывает с ним до лодки, где остальные члены его семьи укутывают животное в полотенце и отогревают.

Автор ролика также отметила, что люди с другой лодки предупредили их о том, что в воде находится детеныш, и сами спасли одного. Все вместе они доставили двух оленят на берег и воссоединили их с матерью.

В 2017 году сообщалось, что у пролива Лонг-Айленд, который располагается в американском штате Коннектикут, пес по кличке Шторм вытащил из воды тонущего олененка. На место случившегося прибыли сотрудники местной организации по спасению животных и ветеринары.

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