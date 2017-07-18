В США пес вытащил из воды тонущего олененка

Видео: mashable.com

У пролива Лонг-Айленд, который располагается в американском штате Коннектикут, пес по кличке Шторм вытащил из воды тонущего олененка. Видеозапись с животными опубликовал Mashable.

По информации портала, ролик снял Марк Фрили (Mark Freeley), который прогуливался вместе со своими собаками по кличке Сара и Шторм по берегу пролива. Один из псов заметил тонущего оленя и вытащил его из воды.

Как пишет Fox 13, Фрили и его собаки оставались вместе с олененком до тех пор, пока на место случившегося не прибыли сотрудники местной организации по спасению животных (Strong Island Animal Rescue) и ветеринары. Детеныш останется под присмотром врачей до полного восстановления.