Россиян с новой силой атаковали программы для слежки

С начала 2019 года россиян с новой силой атаковали злоумышленники, использующие программы для слежки за интернет-пользователями. Об этом сообщает антивирусная компания «Лаборатория Касперского» в своем блоге.

По данным специалистов, рост использования ПО для слежки замечен во всем мире, но в России число пострадавших растет быстрее общемировых показателей. В компании уточнили, что среди россиян с такими программами с января по август 2019 года столкнулись почти 10 тысяч юзеров. При этом число пострадавших за год выросло более чем в два раза.

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«Лаборатория Касперского» также зафиксировала увеличение видов сталкерского ПО. С начала 2019-го найдено 380 вариантов сталкерских программ, что почти на треть больше, чем за прошлый год.

Руководитель отдела исследования мобильных угроз компании Владимир Кусков пояснил, что главная опасность программ для слежки в том, что чаще всего это делают хорошо знакомые организатору слежки люди — близкие или родственники.

Программы для слежки позиционируются как легальные, они доступны для покупки в интернете. Подобное ПО работает незаметно для пользователя, однако легко может собирать множество ценной информации: тексты переписок, геолокацию, логины и пароли.

В августе журналисты обнаружили рекламу шпионских программ на сайте, где размещают свои резюме фрилансеры. Продавец предлагает программу, которая фиксирует посещаемые человеком сайты и текст, набираемый им.

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