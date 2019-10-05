Наука и техника
 
Подписывайся на нас в Instagram
Последние новости
Венгрия начала отбирать выданные украинцам паспорта
Пойманная с кокаином звезда «Счастливы вместе» философски высказалась о здоровье
Глава Bellator рассказал о прощальном поединке Федора Емельяненко
Появились подробности убийства 17-летней студентки в Подмосковье
Совладельца блинных «Теремок» объявили в розыск
США урежут штат созданного для борьбы с СССР совета
В России подсчитали время для принятия решения об ответном ядерном ударе
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Киев назвал условие проведения выборов в Донбассе
Новости партнеров

Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году

Перейти в «Мою Ленту»

Потенциальный ядерный конфликт между Индией и Пакистаном спровоцирует гибель 50-125 миллионов человек в течение недели и приведет к серьезным изменениям климата планеты. Соответствующее исследование американских ученых опубликовано в Science Advances, кратко о нем рассказывает ArsTechnica.

Специалисты показали, что образующиеся после ядерных взрывов углеродсодержащие аэрозоли, в частности, сажа (16-36 миллионов тонн), поднимаясь в верхние слои тропосферы, начнут поглощать солнечный свет, в результате чего его доступ к поверхности планеты сократится на 20-30 процентов.

Наступившее вследствие этого глобальное похолодание (на 2-5 градусов Цельсия) приведет к уменьшению в среднем на 15-30 процентов уровня осадков в масштабе всей Земли. При этом, например, в Индии и Центральном Китае среднегодовой уровень осадков упадет практически до нуля, тогда как на Среднем Западе и Северо-Востоке США — на 50 процентов.

Сильнее всего Земля охладится через три года после начала ядерной войны. Данный температурный режим будет поддерживаться следующие четыре года. Возвращение атмосферы к прежним температурам потребует более чем десять лет (если считать с начала конфликта).

Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая. При этом, согласно авторам, Индия в конфликте задействует примерно 100 стратегических ракет, тогда как Пакистан — 150.

В сентябре руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова, действительный член Российской академии наук Алексей Арбатов наиболее вероятными сценариями начала ядерной войны между США и Россией назвал реакцию на ложную тревогу или обострение локального конфликта.

В феврале специалисты Национального центра атмосферных исследований и Ратгерского университета (США), которые также принимали участие в вышеописанном исследовании, рассказали о последствиях применения атомного оружия в конфликте между Индией и Пакистаном.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Misery of a nuclear war between India and Pakistan would be global
Rapidly expanding nuclear arsenals in Pakistan and India portend regional and global catastrophe
В России нашли причины для ядерной войны
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:02Сегодня

«Злые, опасные русские агрессоры»

Война на Украине и русофобия: почему новую Call of Duty хотят запретить в России
13:16Сегодня

В России подсчитали время для принятия решения об ответном ядерном ударе

12:14Сегодня

Китай раньше России обзавелся сверхзвуковым беспилотником

02:21Сегодня

НАСА задумалось о покупке дополнительных мест на «Союзах»

Наука и техника00:02 3 октября

«Конец унижений и страданий»

Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты. Это оружие держит в страхе США
20:24 4 октября

Раскрыта реальная картина возникновения жизни

17:59 4 октября

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

18:58 4 октября

Во Вселенной нашли гигантские квантовые аномалии

Наука и техника00:0926 сентября

Рабы системы

Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
16:39 4 октября

Доказано неизбежное наступление климатической катастрофы

15:06 4 октября

В Китае опровергли превосходство России в гиперзвуковых технологиях

13:39 4 октября

Российский «Резонанс» накрыл Египет и Израиль

Россия
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
«Пьяным народом легче управлять»
Как водка стала частью российской истории и превратилась в миф о россиянах
Путин поздравил российских учителей
Владимир Путин«Украина... Я даже не знаю, что там осталось»
Что Владимир Путин думает о наследии СССР, уходе России от доллара и Трампе?
Медведь убил бывшего российского депутата
«Пациент умер — и никто ничего не докажет»
Россияне десятилетиями дают взятки врачам. Почему эти деньги губят медицину всей страны?
Стали известны детали новых поправок в ПДД в России
Все материалы
Мир
Президент Турции счел военное вторжение в Сирию разумным способом вернуть мир
«Сталин и Мао слушают нас»
Китай был младшим братом СССР. Но за 70 лет он стал сильнее, богаче и мудрее
Президент США отмахнулся от угроз и захотел смягчить северокорейские санкции
Баллистические ракеты DF-17«Нет той силы, что остановит китайский народ»
Китай отметил 70-летие коммунистического правления грандиозным военным парадом
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
Русский ответ
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии
Еще один разведчик США захотел пожаловаться на Трампа
Все материалы
Бывший СССР
Венгрия начала отбирать выданные украинцам паспорта
Нация под ключ
Белорусы хотели жить и говорить по-русски. Почему СССР не мог этого допустить?
МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Киев выполнил все условия Москвы для саммита «нормандской четверки»
В Казахстане врачи насмерть заморозили новорожденного из-за ошибки в документах
Ятаган в спину
Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия
Зеленский и Лукашенко подняли бокалы и рассмешили зал
Все материалы
Экономика
Российский суд арестовал все имущество опального инвестора из США
Вейкбординг на Смоленщине
О пользе здорового образа жизни и частного предпринимательства
Сбербанк запустил оплату ЖКХ на кассах магазинов
Октябрьские тезисы
Как изменения в законодательстве коснулись бизнеса
Названо число живущих за чертой бедности украинцев
«Только у нас за три клика можно получить миллионы рублей»
Зампред правления Альфа-банка Майкл Тач о рынке, конкуренции и digital
Матвиенко раскритиковала ситуацию с освоением денег на нацпроекты
Все материалы
Силовые структуры
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
«После убийства ему становилось легче»
Этот маньяк убил 36 девушек. За его преступления в СССР сажали и расстреливали невиновных
Российские заключенные устроили одну из крупнейших массовых драк
«Приятный человек с налетом гламура»
Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце
Двух росгвардейцев арестовали за вымогательство, грабеж и наезд на полицейского
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о расследовании дела ФБК 112 следователями
Все материалы
Наука и техника
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
«Злые, опасные русские агрессоры»
Война на Украине и русофобия: почему новую Call of Duty хотят запретить в России
В России подсчитали время для принятия решения об ответном ядерном ударе
«Конец унижений и страданий»
Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты. Это оружие держит в страхе США
Китай раньше России обзавелся сверхзвуковым беспилотником
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
НАСА задумалось о покупке дополнительных мест на «Союзах»
Все материалы
Спорт
Глава Bellator рассказал о прощальном поединке Федора Емельяненко
Геннадий Головкин«Головкин — это монстр»
Этот боксер потерял все титулы, но вернулся на ринг, чтобы уничтожить очередного соперника
Чемпион UFC рассказал о феноменальности Нурмагомедова
При своих
Попытка «Лестера» остановить «Ливерпуль», матч МЮ с аутсайдером и другие интриги тура АПЛ
15-летняя ученица Тутберидзе выполнила четыре четверных прыжка и обошла Загитову
Эрик Вайхенмайер«Ему хочется чувствовать страх»
Он стал первым слепым альпинистом, покорившим Эверест. Но не остановился на этом
Российский боец MMA отказался добивать поверженного соперника
Все материалы
Культура
Против Люка Бессона возобновлено дело об изнасиловании
«Кодзима — гений»
Мадс Миккельсен о безумии в Death Stranding, жутком взгляде и продолжении «Ганнибала»
Съемки в «Игре престолов» заставили актрису устыдиться своего тела
Люси Рейлтон«Иногда хаос, иногда дискомфорт, порой — блаженство»
От Баха до техно: главная виолончелистка музыкального авангарда выступает в Москве
Притворившийся дублером Брэда Питта эстонец убил подругу и получил пожизненное
Привет, даркнет
СПИД, закладки, суицид: жизнь русских подростков в сериале «#Dетки»
Арнольд Шварценеггер назвал страну с самыми красивыми женщинами
Все материалы
Интернет и СМИ
Скабеева оценила оговорку Лукашенко про Владимира Владимировича
«Google замалчивает свои контракты»
Лучшие интернет-компании мира мечтают сотрудничать с ЦРУ. Кто из них уже под колпаком?
Оскорбившего Путина журналиста вызвали на допрос
Юлия ЮзикРоссийскую журналистку задержали в Иране
Юлию Юзик обвиняют в связях с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы
Суд обязал опровергнуть слова погибшего Доренко о Запашном
«Это образ, епт»
Полуголая россиянка читает рэп и матерится. Как за неделю Инстасамку возненавидел Рунет?
Блогер разыграл фанатов поеданием дельфина на камеру и вызвал у них отвращение
Все материалы
Ценности
Эмили Ратаковски поторопила фанаток обзавестись ее новым откровенным купальником
Пиво, брецель, декольте
Как нарядиться на Октоберфест и не ударить в грязь лицом
Российский бар попал в список лучших в мире
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Мать повторила снимки дочери в купальнике и прославилась
Роскошная жизнь Грейс Келли
Богатство, тайны и смерть одной из главных актрис Голливуда
Женщина похвасталась кольцом и была обругана за неопрятные ногти-спирали
Все материалы
Путешествия
Туристы полезут в клетки ради фото диких зверей
Затаившийся Аньхой
Эта китайская провинция ждала русских туристов долгие годы. Стоит ли туда ехать?
Аномальное небо на снимке туриста поразило пользователей сети
«Я вырубился без задних ног»
История россиянина, который покорил высочайшую вершину Африки
Россиянка упала со скалы в Альпах и умерла
Южная мощь
Сочи, матрешка и «Формула-1»: что творилось на российском этапе главных гонок планеты
Придуман способ избавиться от очередей в туалеты самолета
Все материалы
Из жизни
Врачи впервые спасли младенца с мозгом вне черепа
Кадр из сериала «Клиника»«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
Загадочное трехметровое существо поставило пользователей сети в тупик
Кошмар наяву
Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
Спасатели вытащили из воды уплывшего за шесть километров от берега редкого оленя
«Вот поэтому мы и уехали»
История россиянки, добившейся успеха в Голливуде
157-килограммовый мужчина стал мускулистым красавцем и проучил обидчицу
Все материалы
Rolls-Royce Phantom Privacy Suite: просто автомобиль за 55 миллионов
Видео: он создан, чтобы ездить, но в нем вполне можно жить
VW Amarok в Африке
Как выбрать пикап для встречи с жирафом
Забытые концепты: Aston Martin 2020
Aston Martin завтрашнего дня по версии 2001 года
Alfa Romeo, которых не было
Модели итальянской марки, созданные виртуальными художниками
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории
Продажи автомобилей в России падают пятый месяц подряд
Забытый дилером на 28 лет Chevrolet Corvette выставили на продажу
Все материалы
Дом
Россиянин подделал паспорт и документы на квартиру ради кредита
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
Названы любимые экзотические питомцы россиян
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Названо число россиян с недвижимостью в Болгарии
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
Российский депутат назвал парки и скверы рассадниками преступности
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
В российском регионе появилось оборудование для высокоточных операций на сосудах
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Россияне назвали способы подтолкнуть их к рождению ребенка
Леопардов в Северной Осетии начнут мониторить
Все материалы