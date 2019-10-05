Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году

Потенциальный ядерный конфликт между Индией и Пакистаном спровоцирует гибель 50-125 миллионов человек в течение недели и приведет к серьезным изменениям климата планеты. Соответствующее исследование американских ученых опубликовано в Science Advances, кратко о нем рассказывает ArsTechnica.

Специалисты показали, что образующиеся после ядерных взрывов углеродсодержащие аэрозоли, в частности, сажа (16-36 миллионов тонн), поднимаясь в верхние слои тропосферы, начнут поглощать солнечный свет, в результате чего его доступ к поверхности планеты сократится на 20-30 процентов.

Наступившее вследствие этого глобальное похолодание (на 2-5 градусов Цельсия) приведет к уменьшению в среднем на 15-30 процентов уровня осадков в масштабе всей Земли. При этом, например, в Индии и Центральном Китае среднегодовой уровень осадков упадет практически до нуля, тогда как на Среднем Западе и Северо-Востоке США — на 50 процентов.

Сильнее всего Земля охладится через три года после начала ядерной войны. Данный температурный режим будет поддерживаться следующие четыре года. Возвращение атмосферы к прежним температурам потребует более чем десять лет (если считать с начала конфликта).

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Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая. При этом, согласно авторам, Индия в конфликте задействует примерно 100 стратегических ракет, тогда как Пакистан — 150.

В сентябре руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова, действительный член Российской академии наук Алексей Арбатов наиболее вероятными сценариями начала ядерной войны между США и Россией назвал реакцию на ложную тревогу или обострение локального конфликта.

В феврале специалисты Национального центра атмосферных исследований и Ратгерского университета (США), которые также принимали участие в вышеописанном исследовании, рассказали о последствиях применения атомного оружия в конфликте между Индией и Пакистаном.

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