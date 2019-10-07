Массовая драка у российского рынка закончилась стрельбой и приездом ОМОНа

В Новосибирске сотрудники полиции задержали около 50 участников массовой драки. Об этом в понедельник, 7 октября, источник в экстренных службах региона сообщил «Интерфаксу».

По его словам, инцидент произошел неподалеку от Хилокского рынка. Всего собралось около 200 человек, однако не все они принимали участие в потасовке. Прибывшему на место участковому пришлось сделать предупредительный выстрел. Сами участники драки оружие не применяли.

Как сообщил информированный источник «Тайга.инфо», причиной драки стал конфликт двух торговцев, один из которых отказывался платить другому за аренду склада. В пресс-службе УМВД по Новосибирской области изданию подтвердили, что в результате конфликта пострадал один человек. Информации о его состоянии нет.

В свою очередь, НГС сообщает, что на месте работает большое число сотрудников полиции и бойцов ОМОНа.

6 августа сообщалось, что около Москворецкого рынка на юге Москвы произошла массовая драка, в которой участвовали не менее 30 работников. В ходе стычки они прибегли к ножам, а также травматическому оружию.

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