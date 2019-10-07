Центр Млечного Пути взорвался

Астрономы из Австралии и США нашли доказательства, что всего несколько миллионов лет назад в центре Млечного Пути произошел сейфертовский взрыв мощностью 10 в 56-57-й степени эрг. Результаты работы ученых будут опубликованы в журнале The Astrophysical Journal, также доступен препринт статьи.

Одним из следов взрыва являются гамма-рентгеновские пузыри Ферми — две крупные структуры, которые расположены под и над центром галактики. Считается, что они были порождены сверхмассивной черной дырой Стрельцом А*, когда та была активной. Вспышки, возникающие при поглощении вещества, а также выбросы (джеты), достигающие околосветовых скоростей, затронули Магелланов Поток — облака молекулярного водорода, которые протянулись от Магеллановых Облаков к южному полюсу галактики. В настоящее время наблюдается остаточное свечение Потока (излучение в линии H-альфа), которое могло возникнуть из-за прохождения по нему джета.

В новой работе исследователи представили еще одно свидетельство того, что Млечный Путь 3,5 миллиона лет назад являлся сейфертовской галактикой. Речь идет о высоком уровне ионизации некоторых облаков в составе Магелланова Потока. Минимальное количество энергии, необходимое для ионизации, оценивается в 50 электронвольт. Учитывая, что Поток располагается в 200 тысячах световых лет от центра Млечного Пути, взрыв должен был быть особенно мощным. По оценкам, вспышка продлилась около 300 тысяч лет.

Сейфертовской называется спиральная или неправильной формы галактика, которая имеет активное ядро и производит выбросы газа, развивающие высокую скорость.

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