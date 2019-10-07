Задымление в самолете привело к аварийной посадке и госпитализации экипажа

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Пассажирский самолет авиакомпании British Airways совершил аварийную посадку в Базеле, Швейцария, из-за задымления на борту. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел на самолете Airbus 320, следовавшем из Бари (Италия) в Лондон. По словам одного из пассажиров, посреди полета путешественники почувствовали запах гари, а затем увидели дым.

«Экипаж выглядел взволнованным, и пилот объявил, что нам придется совершить аварийную посадку. Мы благополучно приземлились, после чего пожарные поднялись на борт в масках и с кислородными баллонами», — поделился очевидец.

После приземления всех пассажиров эвакуировали, а четверых членов экипажа отвезли в больницу.

В августе самолет авиакомпании Hawaiian Airlines задымился в полете и совершил аварийную посадку в Гонолулу на Гавайских островах. Airbus 321 вылетел из Окленда со 184 пассажирами и семью членами экипажа на борту. За 20 минут до приземления салон и грузовой отсек лайнера оказались в задымлении.

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