Задымление в салоне самолета вынудило пассажиров в панике покинуть авиалайнер

@MJGalindo / Twitter

Самолет авиакомпании British Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Валенсии из-за дыма, который заполнил весь пассажирский салон. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел с лайнером A321, который вылетел из лондонского аэропорта Хитроу. Как видно на кадрах, опубликованных одним из очевидцев в Twitter, пассажиры в панике выпрыгивают их задымленного салона, спускаются по надувному трапу и разбегаются в стороны.

Туристка Люси Браун, которая путешествовала с детьми, рассказала, что происходящее было похоже на фильм ужасов. «У нас не было никакой коммуникации. Стюардессы пытались использовать громкоговоритель, но ничего не работало», — добавила Браун.

Другой пассажир Мигель Галиндо уточнил, что они летели с задымленной кабиной около десяти минут, однако никакой информации от экипажа не поступало и кислородные маски тоже не выпали.

Позже представители авиакомпании подтвердили произошедшее и объявили, что никто из пассажиров и сотрудников British Airways не пострадал. Причина задымления пока не была озвучена.

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