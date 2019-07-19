Пассажир рассказал о происходящем на борту задымившегося в Шереметьево самолета

Пассажир задымившегося при взлете в московском аэропорту Шереметьево самолета Boeing-737, который выполнял рейс Москва — Ереван, рассказал о происходившем на борту лайнера. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам неназванного пассажира, самолет уже начал разгон, когда в салоне появился дым.

«Резко салон задымился, задымился жестко. Все начали паниковать, орать, кричать», — приводит его слова издание.

Собеседник издания высоко оценил действия пилота, который разобрался в ситуации и остановил самолет. По словам мужчины, пожарные прибыли вовремя, а эвакуация прошла быстро.

Также он отметил, что пассажиров отправили в аэропорт, накормили, напоили, а затем предоставили другой борт.

19 июля сообщалось, что 178 пассажиров рейса Москва — Ереван были эвакуированы из самолета Boeing 737 из-за задымления салона. В ходе эвакуации в салоне началась паника, на борту возникла давка. Восемь человек получили ссадины, ушибы и растяжения, один пассажир был госпитализирован.

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