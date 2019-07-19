Эвакуированный из дымящегося самолета в Шереметьево пассажир попал в больницу

Один человек госпитализирован после эвакуации из самолета в московском аэропорту Шереметьево. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель воздушной гавани.

Еще пять человек получили травмы средней степени тяжести.

В Шереметьево уточнили, что решение прекратить взлет и эвакуировать пассажиров было принято из-за задымления, возгорания не последовало.

Ранее 19 июля сообщалось, что 178 пассажиров рейса «Москва-Ереван» были эвакуированы из самолета Boeing 737. Во время экстренного покидания салона началась паника, на борту возникла давка. Восемь человек получили ссадины, ушибы и растяжения.

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