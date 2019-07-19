В Шереметьево во время эвакуации из аварийного лайнера пострадали пассажиры

Пассажиры пострадали в ходе эвакуации из аварийного самолета в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Лайнер должен был вылететь в Ереван, но перед взлетом в кабине пилотов и салоне появился дым, и пилоты приняли решение об эвакуации через аварийные трапы. Среди пассажиров началась паника, на борту возникла давка.

В результате восемь человек получили ссадины, ушибы и растяжения, пятерых из них доставили в медпункт аэропорта.

Всего на борту находились 178 пассажиров.

Источник агентства «Интерфакс» в органах управления воздушным движением уточнил, что два человека в результате инцидента были госпитализированы.

5 мая в Шереметьево произошла авиакатастрофа. Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Москва — Мурманск, загорелся при аварийной посадке. В результате из 78 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа погиб 41 человек, в том числе один ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.

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