Мужчина нашел чужой зуб в имбирном печенье

Пенсионер Джордж Бердвуд (George Birdwood) из города Тетбери, графство Глостершир, Великобритания нашел человеческий зуб в имбирном печенье. Об этом сообщает издание The Sun.

90-летний врач общей практики на пенсии Бердвуд каждое утро ест покупное имбирное печенье и запивает его чашкой чая. Недавно он откусил лакомство и почувствовал во рту что-то жесткое. Оказалось, что это был человеческий зуб.

Мужчина уверен, что это не его зуб, и он мог появиться только из печенья. Бердвуд заявил, что корень найденного зуба разрушен до такой степени, что неудивительно, что он выпал. Он предполагает, что зуб принадлежал женщине в возрасте 50 лет или старше. Зуб мог попасть в тесто в момент приготовления.

Пенсионер связался с производителем печенья, но получил стандартный ответ: «Безопасность еды — наш главный приоритет. Мы очень серьезно относимся к жалобам потребителей». В компании заявили, что говорили с Бердвудом и попросили его прислать им зуб для проведения расследования.

Ранее сообщалось, что в Японии в ресторане «Макдоналдс» один из посетителей нашел в порции картофеля фри человеческий зуб. Представители сети быстрого питания принесли извинения за произошедшее, однако отметили, что вероятность попадания зубов в блюда крайне мала: ни у одного из работников на всей производственной цепочке признаков выпадения зубов не было обнаружено.

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