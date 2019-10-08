Россиян призвали не паниковать из-за исчезновения крафтового пива

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не нагнетать ситуацию в связи с возможным исчезновением крафтового пива из магазинов из-за регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности алкогольной продукции. Его слова передает РИА Новости во вторник, 8 октября.

«Я бы, конечно, рад был, чтобы все алкогольные напитки исчезли, но, к сожалению, даже я с пониманием отношусь к тем реалиям, которые есть. Так что все будет нормально», — заверил Онищенко.

Депутат также отметил, что россиянам следует больше задумываться об интересах страны. «В такой огромной стране, как Россия, ни солода нет, ни хмеля нет, который является основой любого пивоваренного производства. Вот куда мы смотрим?» — сказал он.

Ранее во вторник член президиума организации «Опора России» Алексей Небольсин также заверил россиян, что регламент ЕАЭС никак не отразится на производстве крафтового пива на территории страны. Документ касается состава алкогольных напитков и регулирует содержание тех или иных ингредиентов.

8 октября стало известно, что с 2021 года в России может быть введен запрет на производство крафтового пива из-за вступления в силу нового регламента ЕАЭС, которым производство крафтового пива не предусмотрено. Поскольку положения документа будут обязательны к применению в России, деятельность частных пивоварен с 1 января 2021 года будет приостановлена.

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