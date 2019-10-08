Крафтовое пиво оказалось под угрозой запрета

В России может прекратиться производство крафтового пива. Об этом RT рассказали в Росстандарте.

С 2021 года в силу вступает новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, однако в нем производство крафтового пива не предусмотрено. Поскольку положения документа будут обязательны к применению в России, деятельность частных пивоварен с 1 января 2021 года будет приостановлена.

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Также по этому регламенту пивом будет считаться только напиток, содержащий 80 процентов солода, менее 20 процентов несоложеного сырья и менее 2 процентов сахаросодержащих продуктов. Учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, и некоторые сорта этого напитка можно отнести к контрафакту, отметили в ведомстве.

Немецкие ученые выяснили, как правильно хранить и пить крафтовое пиво, приготовленное с использованием сухого охмеления. Согласно выводам исследователей, употреблять спиртной напиток, наслаждаясь его вкусом, можно лишь в течение трех месяцев после приготовления, при этом хранить его нужно при температуре около пяти градусов Цельсия.

Крафтовое пивоварение — производство пива небольшими, независимыми компаниями, которые придерживаются собственных рецептов.

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