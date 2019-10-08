Российские пивовары рассказали о будущем крафтового пива

Производство крафтового пива в России не будет прекращено. С таким заявлением выступили в Союзе пивоваров, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В разговоре с изданием представитель союза указал, что информация была воспринята некорректно. Он полагает, что с новыми правилами крафтовое пиво может попасть в категорию «пиво специальное» и на развитии направления в отрасли это не скажется.

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Аналогичное мнение высказал директор пивоварни Victory Art Brew Денис Ковалев. Он уточнил, что некоторые сорта действительно выходят за рамки стандартов, но это не повлечет за собой прекращения производства. Ковалев напомнил о возможности скорректировать рецептуру или отказаться от создания конкретных сортов.

Ранее во вторник, 8 октября, в Росстандарте объявили, что в России может прекратиться производство крафтового пива. Дело в том, что с 2021 года в силу вступает новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, однако в нем производство крафтового пива не предусмотрено. Соответственно, указывали в ведомстве, деятельность пивоварен будет приостановлена. По этому регламенту пивом будет считаться только напиток, содержащий 80 процентов солода, менее 20 процентов несоложеного сырья и менее 2 процентов сахаросодержащих продуктов.

Позднее член президиума организации «Опора России» Алексей Небольсин, объяснил, что нормы не затронут крафтовое пиво. По его словам, понятие не закреплено в официальных документах, а потому его производство не может быть запрещено.

Крафтовое пивоварение предусматривает производство напитка небольшими независимыми компаниями (микропивоварнями), которые придерживаются индивидуальных, непромышленных рецептов.

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