Любителей крафтового пива успокоили

Новый регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности алкогольной продукции, вступающий в силу с 2021 года, никак не отразится на производстве в России крафтового пива. Об этом заявил член президиума организации «Опора России» Алексей Небольсин, которого цитирует РИА Новости.

По словам Небольсина, понятие крафтового пива не закреплено в официальных документах, а потому его производство не может быть запрещено. Регламент ЕАЭС касается состава алкогольных напитков и регулирует содержание тех или иных ингредиентов.

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При этом некоторые нормы являются рекомендательными, и большинство крафтовых пивоваров уже заявили, что не собираются придерживаться их.

Ранее сообщалось, что с 2021 года в России может быть введен запрет на производство крафтового пива из-за вступления в силу нового регламента ЕАЭС.

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