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В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме

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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России. Об этом сообщает «Укринформ».

Во время австрийского международного форума Salzburg Europe Summit его попросили прокомментировать референдум 2014 года в Крыму о воссоединении с Россией. Сайдик ответил, что его сферой ответственности является Донбасс, а на вопросы о полуострове он будет отвечать на пенсии, когда станет «свободным человеком».

Вместе с этим он отметил, что во времена Советского Союза полуостров около 30 лет находился в составе РСФСР, затем на 37 лет вошел в Украинскую ССР, «а до этого была Российская империя».

Позицию Сайдика раскритиковал посол Украины в Австрии Александр Щерба. Он предположил, что «ему просто не хватило времени на полный ответ».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Большинство жителей высказались за присоединение к РФ. Украинские власти и большинство стран мира, в том числе США, не признают его результаты, обвиняя российскую сторону в незаконном захвате территории. Москва отвергает все обвинения и подчеркивает, что голосование прошло с соблюдением всех международных норм.

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