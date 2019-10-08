Rambler&Co открыло курс лекций о трендах в медиа

Rambler&Co открыло курс лекций о трендах в потреблении медиаконтента, в образовательном проекте принимают участие более 30 экспертов — редакторов, журналистов, блогеров.

Курс лекций «Медиа сегодня: современный взгляд на производство и монетизацию контента» стартовал накануне и продлится до 2 декабря. В частности, слушатели узнают об успешных кейсах, особенностях работы с новыми форматами.

«Проект будет интересен тем, кто работает в СМИ, создает и развивает собственный контент, тем кто влюблен в PR и influencer and content marketing, управленцам крупных, средних и малых компаний, чей бизнес связан с генерацией контента и коммуникациями с аудиторией», — говорится в пресс-релизе.

На первой лекции директор по цифровой стратегии и внешним коммуникациям Rambler&Co Анна Иванова рассказала о разработке измерений эффективности в социальных сетях, о старых и новых каналах дистрибуции медиаконтента, принципах работы с new media, нестандартных моделях монетизации, а также показала практические кейсы активов Rambler&Co.

Rambler Group — один из лидеров российской индустрии медиа и развлечений. Медиахолдинг включает в себя такие ведущие интернет-издания, как Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru.

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