Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах

Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщается на сайте российского ведомства.

Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.

Со стороны России подпись поставил первый вице-премьер министр финансов Антон Силуанов, со стороны Турции — министр казначейства и финансов Берат Албайрак.

В соглашении, в числе прочего, говорится о расширении инфраструктуры приема российских карт «Мир» в Турции. Также сказано о намерении турецких банков и компаний к системе передачи финансовых сообщений Банка России, аналогу SWIFT.

Россия и Турция обязались в дальнейшем открывать и поддерживать прямые корреспондентские счета коммерческих банков для развития трансграничных расчетов.

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