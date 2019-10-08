Любитель вечеринок заснул в такси и оказался на другом конце страны

20-летний Джозеф Ферджи (Joseph Fergie) из Эдинбурга, Шотландия, заснул в Uber после проведенной в клубе ночи и оказался на другом конце страны. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчина отдыхал в ночном клубе в Эдинбурге. Около пяти утра по местному времени, когда клуб закрылся, он сел на заднее сидение такси около пяти утра по местному времени и уснул. Поездка домой, в район Лит, должна была занять около 15 минут.

В половину девятого утра таксист разбудил Ферджи и высадил из машины. Счет за поездку составил 400 фунтов (около 32 тысяч рублей). Ферджи обнаружил, что находится в незнакомом месте, его окружали овцы. Он решил, что его по ошибке высадили в городе Масселборо, округ Ист-Лотиан, Шотландия.

Ферджи понял, где он находится, только после того, как разместил просьбу о помощи на Snapchat. Оказалось, что таксист проехал 180 километров по трассе A702 в город Керкубри, округ Дамфрис-энд-Галловей, и там высадил пассажира.

В Эдинбург тусовщик возвращался на автобусах и поездах. Он приехал домой в воскресенье около половины четвертого вечера — более, чем через 12 часов после того, как покинул клуб.

Друзья мужчины посмеялись над ним и не могли поверить в произошедшее. Ферджи до сих пор пытается понять, что именно произошло ночью и общается со службой поддержки Uber. Он заявил, что раньше никогда не слышал о городе Керкубри, но теперь вряд ли забудет это название.

Ранее сообщалось, что в Лондоне, Великобритания, девушка в нетрезвом состоянии заказала такси до дома, но забыла поменять адрес и уехала в другое графство. Она проехала 321 километр, прежде чем осознала свою ошибку.

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