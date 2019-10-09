В Подмосковье разработали интерактивную карту сельхозпотенциала

Интерактивную карту сельхозпотенциала Подмосковья представила делегация региона на выставке «Золотая осень», сообщил заместитель председателя областного правительства Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО в среду, 9 октября.

«Мы рассказываем о цифровом Подмосковье, связанном с сельским хозяйством. Это учет уже существующих ферм, это учет земельных участков, продуктивности земельных участков», — сказал Хромов.

В свою очередь, региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин, отметил эффективность таких программ, как «Умная ферма» и «Роботизированное производство». Кроме того, по его словам, недавно у бизнесменов появилась возможность посмотреть через специальную программу паспорта плодородия.

Губернатор области Андрей Воробьев неоднократно говорил о необходимости цифвровизации государственных услуг.

Всероссийская агропромышленная выставка проходит в Москве на ВДНХ в рамках недели АПК «Золотая осень» с 9 по 12 октября.