Калийный гигант России оказался близок к банкротству

Подконтрольная Дмитрию Мазепину группа предприятий по производству минеральных удобрений, в которую входят компании «Уралхим» и «Уралкалий», возможно, близка к банкротству. Об этом пишет «Версия» со ссылкой на исследование финансового состояния группы, проведенное аналитическим центром АИСТ.

Отмечается, что помимо близости к банкротству группа не выплатила в российский бюджет более чем 50 миллионов долларов за последние три года, тогда как, к примеру, казна Латвии получила от структур Мазепина 40 миллионов евро.

Убыток входящего в группу «Уралхима» в период с 2014-го по 2018 год составил 96 миллиардов рублей, а его отрицательные чистые активы достигли 113 миллиардов, утверждают авторы исследования. К преддефолтному состоянию компанию могли привести заимствования в иностранных и российских банках на сумму 590 миллиардов рублей, которые были потрачены на получения контроля над «Уралкалием». Деятельность предприятий группы в целом убыточна, отмечается в отчете.

Банкротство группы может наступить в конце текущего года, когда наступит срок погашения долга «Уралкалия» перед Сбербанком, в случае, если задолженность не будет реструктурирована, констатируют в АИСТ.

С 2014 года Уралкалий фактически прекратил выплачивать дивиденды, следует из материала. При этом до того, как предприятие перешло под контроль Мазепина, за три года компания выплатила 24,5 миллиарда рублей налога на прибыль, а с 2014-го по 2018-й — только 13,5 миллиарда.

Подконтрольная Мазепину группа обеспечивает 28 процентов ВВП химической промышленности России, что делает ее одним из крупнейших отечественных игроков на этом рынке.

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