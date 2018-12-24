Сын совладельца «Уралкалия» устроил вечеринку на фоне гибели рабочих в шахте

Сын совладельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина 23 декабря устроил вечеринку в московском ночном клубе Secret Room, пишет Ura.ru. Кадры с Никитой Мазепиным в заведении опубликовал в сторис пользователь daurt в Instagram.

Мазепин-младший отдыхал в компании «Мисс Россия 2015» и «Мисс Екатеринбург 2014» Софии Никитчук и популярного блогера Анжелики Андерсон. В клубе в это время выступал абхазский рэпер Janil Natas (Астан Аджинджал). После вечеринки компания также отметилась видеозаписью в автомобиле, напевая хит Элджея «Ребенок рожденный сиять».

19-летний Мазепин — автогонщик, выступает в чемпионате GP3 и является тестовым пилотом команды «Форс-Индия» в «Формуле-1».

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Вечеринка с его участием прошла на фоне гибели девяти рабочих в шахте «Уралкалия» в Соликамске Пермского края. Они оказались заблокированными в зоне задымления, возникшего из-за пожара, и, несмотря на усилия спасателей, потеряли шансы выжить. Их тела найдены и подняты на поверхность. 24 декабря в регионе объявлен день траура.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Также к разбирательству подключился президент Владимир Путин, поручивший установить причины случившегося и помочь семьям погибших.

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