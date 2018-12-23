Установлены личности всех погибших в пожаре на шахте «Уралкалия»

Личности всех погибших сотрудников подрядной организации в загоревшейся шахте компании «Уралкалий» в Соликамске Пермского края были установлены. Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщили в оперативном штабе, передает ТАСС.

Также было установлено место жительства жертв происшествия. «Пять человек из Пермского края, трое — из Республики Башкортостан, один человек — из Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Тела погибших поднимут на поверхность не ранее вечера воскресенья, уточнили в региональном управлении Следственного комитета. О состоянии тел не сообщается.

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Ранее стало известно о том, что было найдено тело девятого рабочего, заблокированного в шахте. До этого спасатели сообщали, что добраться до места возможного нахождения людей невозможно из-за деформированных конструкций, продолжающегося пожара и сильной задымленности.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за строительных работ, рассказал представитель «Уралкалия» Андрей Сидоров.

22 декабря произошел пожар в шахте компании «Уралкалий» под Соликамском. На поверхность достали восьмерых рабочих, еще с девятью связь прекратилась. Позднее в Следственном комитете возбудили уголовное дело о гибели двух и более человек, заявив о «достаточных основаниях» полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли.

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