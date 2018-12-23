Путин отдал поручения по ситуации на шахте «Уралкалия»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в причинах пожара на шахте компании «Уралкалий» в Соликамске Пермского края, а также оказать помощь пострадавшим в результате инцидента. Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам Пескова, глава государства провел телефонные разговоры с главой региона Максимом Решетниковым и министром по чрезвычайным ситуациям Евгением Зиничевым. «Президент выслушал их доклады и поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших», — пояснил пресс-секретарь, добавив, что Путин также распорядился установить обстоятельства и причины произошедшего.

Как уточняет РИА Новости, в Пермском крае объявили понедельник, 24 декабря, днем траура по погибшим в пожаре. Об этом сообщил губернатор Решетников.

Материалы по теме Пожар на шахте в Пермском крае Огонь отрезал выход девяти горнякам. Они застряли на глубине 360 метров

Ранее стало известно, что личности и место жительства всех погибших сотрудников подрядной организации в загоревшейся шахте были установлены. «Пять человек из Пермского края, трое — из Республики Башкортостан, один человек — из Краснодарского края», — говорилось в сообщении оперативного штаба. Их тела поднимут на поверхность не раньше вечера воскресенья.

22 декабря произошел пожар в шахте компании «Уралкалий» под Соликамском. Возгорание на предприятии началось на подвесной конструкции для проходки вертикальных стволов шахты, на отметке 340 метров. В пресс-службе «Уралкалия» сообщили, что инцидент произошел в строящемся четвертом стволе рудника «Соликамск-3».

На поверхность достали восьмерых рабочих, еще с девятью связь прекратилась. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за строительных работ, рассказал представитель «Уралкалия» Андрей Сидоров. В свою очередь, в оперативном штабе уточнили, что задымление в шахте связано с горением монтажной пены и строительного мусора.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!