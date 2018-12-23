Тела погибших на шахте в Соликамске подняли на поверхность

Горноспасатели подняли на поверхность тела всех девяти погибших на шахте компании «Уралкалий» в Соликамске (Пермский край). Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

Пожар уже ликвидирован. По словам сотрудников МЧС, тушение осложнялось тем, что огонь вспыхнул в вертикальной выработке, а недостроенный ствол шахты не был оснащен водопроводом, поэтому подать туда воду было трудно.

Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин поручил разобраться в причинах пожара на шахте, а также оказать помощь пострадавшим.