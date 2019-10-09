Подмосковной системой для умного офиса заинтересовались на Ближнем Востоке

Резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна» представил на крупнейшей технологической выставке GITEX в Дубае платформу для офиса GM Smart System, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО в среду, 9 октября.

Разработка для создания умных рабочих мест заинтересовала участников мероприятия. Подмосковная компания планирует найти стратегических партнеров на мировом ИТ-рынке и вместе с ними расширить географию продаж, добавил Хромов.

Впервые программное обеспечение было представлено на международной выставке в Барселоне в прошлом году. GM Smart System упрощает переход компании на технологии виртуальных рабочих столов и веб-сервисы.

Программное обеспечение и инфраструктура в проекте предоставляются по лицензионной модели государственным оператором ИТ-сервисов и оборудования ПАО «Ростелеком», говорится в сообщении.