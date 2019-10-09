В Black Star прокомментировали победу над L’One в суде

Рэпер Леван Горозия (L’One) может договориться с лейблом Black Star, которому проиграл ранее в суде. Об этом сообщил генеральный директор и соучредитель лейбла Павел Курьянов (Пашу) в интервью «Рамблеру».

По его мнению, L’One поступил непорядочно по отношению к большой команде, которая работала над тем, чтобы он добился успеха. Пашу также заявил, что рэпер нарушил данное ему слово и обнародовал некорректные сведения и цифры, «показав себя как потерпевшего и несчастного». Гендиректор лейбла считает, что таким образом артист хотел вызвать сочувствие людей.

Пашу отметил, что Black Star работает прозрачно и все действия и суммы имеют подтверждающие документы. «Мы честно делали свое дело и, самое главное, — результат наших действий очевиден всем», — сказал он. Представитель лейбла также сообщил, что сумма расторжения контракта несколько раз уменьшалась по просьбе Горозии, в финале артист согласился на «подъемную цифру». Однако в день подписания договоренностей, заявил Курьянов, артист приехал с адвокатами и отказался вести переговоры с лейблом.

При этом Пашу отметил, что, если Горозия захочет приехать и договорить, лейбл открыт к этому. «Возможно, какие-то не совсем компетентные юристы надоумили его на такой шаг», — предположил он.

8 октября стало известно, что лейбл Black Star выиграл суд у L'One. За лейблом остались права не только на имя и музыку рэпера, но и на его клипы.

В июне L'One объявил об уходе с лейбла и обвинил бывших коллег в попытке отобрать у него песни и имя. Артист уточнил, что за семь лет написал 157 треков для Black Star. В июле певец рассказал, что хотел уйти из компании еще два года назад, однако тогда уход стоил бы ему 170 миллионов рублей.

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