Тимати лишил L’One имени и песен

Лейбл Тимати Black Star выиграл суд у рэпера Левана Горозии, известного как L’One. Об этом сообщает агентство «Москва».

Хип-хоп-исполнитель требовал от компании изменить условия контракта, согласно которым он не может выступать под своим псевдонимом и исполнять свои композиции. «Все, что создавалось за эти семь лет, клипы, фонограммы, тексты песен — все это агент обязан вернуть истцу. Деньги выделялись Black Star из средств, полученных Горозией в результате его творчества», — подчеркнула защита L'One, добавив, что речь идет о 157 треках.

В итоге суд встал на сторону Black Star. За лейблом остались права не только на имя и музыку рэпера, но и на его клипы. Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы компании Тимати, отметил, что контракт с Горозией подразумевал отчуждение исключительных прав.

11 июня L'One объявил об уходе с лейбла Black Star и обвинил бывших коллег в попытке отобрать у него песни и имя. Позднее Тимати рассказал, что в начале их сотрудничества экс-участнику Black Star было нечем платить за квартиру, поэтому он был готов на все.

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