Певица Перукуа выступит в Москве с симфоническим оркестром

Австралийская исполнительница Перукуа выступит в Москве с симфоническим оркестром. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится 19 октября на площадке «Крокус Сити Холл». Билеты можно приобрести на сайте.

«Любовь — мой главный путеводитель. Когда мурашки бегут по коже, наша душа пробуждается. Когда мы улыбаемся, наше сердце расцветает. Это будет чувственный вечер соединения с жизнью и любовью, который я приглашаю вас разделить со мной», — отметила артистка в преддверии мероприятия.

За свою карьеру Перукуа выпустила 11 альбомов. Кроме того, исполнительница занимается созданием женских практик.

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