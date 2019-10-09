Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Об этом сообщает «Газета.ру».

Речь идет о посте музыканта в Instagram, в котором он порассуждал об отдыхе российского лидера Владимира Путина в тайге. Шнуров иронично отметил, что множество офицеров во главе с министром обороны Сергеем Шойгу, сотрудники Федеральной службы охраны, а также повар и съемочная группа не попали в кадры, на которых президент якобы наслаждается одиночеством и тишиной. Затем фронтмен «Ленинграда» рассказал о красотах осеннего леса, в котором притаились танки.

Песков, отвечая на вопрос о сходстве настоящего отдыха Путина с описанным в стихотворении, заявил, что «поэт имеет право на свое видение».

Владимир Путин отдохнул в сибирской тайге 6 октября, накануне своего дня рождения. Песков подчеркивал, что российский лидер насладился осенней природой.

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива. В своем произведении исполнитель назвал главу государства личностью и альфой, мастером на все руки и правильным мужиком.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!