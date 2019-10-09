Песков предупредил об опасности в США

Опасность новых провокаций со стороны США в отношении российских политиков после инцидента с депутатом Ингой Юмашевой существует, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 9 октября.

«Нужно сохранять бдительность», — сказал Песков.

Решение приостановить поездки депутатов в США оправданно, добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в среду советник председателя Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова сообщила, что депутаты временно отказались от визитов в США из-за инцидента с депутатом Ингой Юмашевой, которую задержали и допросили сотрудники ФБР 6 октября.

Депутат Наталья Поклонская призвала американских политиков сделать выводы.

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