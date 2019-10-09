Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР

Депутаты Госдумы пока не будут ездить в США из-за ситуации с депутатом Инги Юмашевой, которую задержали и допросили сотрудники ФБР, заявила советник председателя Думы по СМИ Анастасия Кашеварова. Ее цитирует РИА Новости в среду, 9 октября.

По словам Кашеваровой, уже не состоялась поездка главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова. В Госдуме ожидают объяснений и извинений от американской стороны по ситуации с Юмашевой.

6 октября ФБР задержало в аэропорту Нью-Йорка и в течение часа допрашивало Юмашеву, которая прибыла в США на форум «Диалог Форт-Росс». По словам посла России в США Анатолия Антонова, российская сторона не допускает подобных действий в отношении американских парламентариев.

В Кремле также сочли неприемлемым этот инцидент. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, случившееся вызывает озабоченность.

Сама Юмашева после возвращения в Москву заявила, что несмотря на негативную тенденцию в российско-американских отношениях, нужно продолжать пытаться наладить диалог с Вашингтоном.

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