Допрошенная ФБР депутат Госдумы покинула США

Депутат Госдумы Инга Юмашева, которую подвергли неправомерному допросу сотрудники ФБР, покинула США. Об этом сообщает ТАСС.
Политик вылетела в понедельник вечером из аэропорта Джона Кеннеди (Нью-Йорк) в Москву.
6 октября стало известно о том, что ФБР задержало и в течение часа допрашивало Юмашеву, которая прибыла в США на форум «Диалог Форт-Росс», в аэропорту Нью-Йорка. По словам посла России в США Анатолия Антонова, ей задавали «неприемлемые вопросы». Он добавил, что невозможно представить задержание российской стороной кого-то из конгресса или сената.
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