Россия выразила протест США за допрос депутата Госдумы

Россия выразила протест из-за задержания в аэропорту в США и допроса депутата Госдумы Инги Юмашевой. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел.

«В Москве глубоко возмущены произошедшим», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что лицам, принимающим решения, следует задуматься, куда могут завести межгосударственные отношения такие действия. МИД предположил, что либо американские власти на самом деле не хотят стремиться к нормализации диалога, либо же не способны контролировать действия спецслужб США.

Ранее в воскресенье стало известно о том, что ФБР задержало и в течение часа допрашивало Юмашеву, которая прибыла в США на форум «Диалог Форт-Росс».

В Госдуме осудили действия американских спецслужб. «Очевидно, что в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений», — заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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