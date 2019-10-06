США призвали к ответу за допрос депутата Госдумы

Задержание в аэропорту в США и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой являются провокацией. Об этом в разговоре с телеканалом «360» объявил член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

По его мнению, после случившегося США должны ответить за свои действия и извиниться перед Юмашевой.

Он также указал, что попытки американской стороны отшутиться по этому поводу бесполезны. «Но вряд ли эта тема прокатит, потому что тут уши торчат провокации», — указал Клинцевич и напомнил, что Юмашева летела в Нью-Йорк по официальному приглашению, и у нее есть виза.

По мнению сенатора, представить такую ситуацию с американским конгрессменом невозможно, потому что было бы много «шума и вони». Общение сотрудников спецслужб с депутатом он описал так: «Ее отвели в отдельную комнату и с ней начали разговаривать, задавая непонятные и некорректные, даже провокационные вопросы».

Ранее в воскресенье стало известно о том, что ФБР задержало и в течение часа допрашивало Юмашеву, которая прибыла в США на форум «Диалог Форт-Росс».

В Госдуме осудили действия американских спецслужб. «Очевидно, что в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений», — заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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