В Госдуме отреагировали на допрос депутата спецслужбами США

Действия американских спецслужб в отношении депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка заслуживают осуждения. Такое мнение выразил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает в воскресенье, 6 октября, «Интерфакс».

«Очевидно, что в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений», — заявил Володин. По его словам, подобные действия, создающие негативную атмосферу в отношениях Москвы и Вашингтона, недопустимы.

Председатель Госдумы подчеркнул, что поведение американской разведки в такой ситуации можно оценить как «циничную провокацию». «Действия Соединенных Штатов Америки — это очередной пример нарушения взятых ими на себя международных обязательств», — заключил он.

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Володин также добавил, что Юмашева, которая координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США, прибыла в страну по выданной посольством визе и получила приглашение для участия в международном форуме.

Ранее в воскресенье стало известно о том, что ФБР задержало и в течение часа допрашивало Юмашеву, которая прибыла в США на форум «Диалог Форт-Росс». По словам посла России в США Анатолия Антонова, ей задавали «неприемлемые вопросы».

Российское посольство направило ноту протеста в Госдепартамент.

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